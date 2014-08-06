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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 16:23 BJT

香港股市：收跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结

路透香港8月6日 - 香港股市周三下跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结，并等候本月稍晚出炉的企业财报来寻求指引。

恒生指数 收跌0.3%至24,584.13点。恒生国企指数 跌0.3%至两周低位。

跌幅最大的中国联通 ，在周二收在2012年10月以来最高位后，今日重挫5.3%，单日跌幅为2013年5月以来最大。

中国移动 和中国电信 则分别下跌1.3%和2.1%。

中国主要运动鞋及服装产销商安踏体育 跳涨5.2%至逾三年高位。该公司周三表示，中期净利较上年同期成长28%，2015年第一季订货会订单按年录得低双位数升幅。 (完)
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