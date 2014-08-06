香港股市：收跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透香港8月6日 - 香港股市周三下跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结，并等候本月稍晚出炉的企业财报来寻求指引。
恒生指数 收跌0.3%至24,584.13点。恒生国企指数 跌0.3%至两周低位。
跌幅最大的中国联通 ，在周二收在2012年10月以来最高位后，今日重挫5.3%，单日跌幅为2013年5月以来最大。
中国移动 和中国电信 则分别下跌1.3%和2.1%。
中国主要运动鞋及服装产销商安踏体育 跳涨5.2%至逾三年高位。该公司周三表示，中期净利较上年同期成长28%，2015年第一季订货会订单按年录得低双位数升幅。 (完)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透4月25日 - 周一全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓较上周五增加0. 17%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,655,344.7 4月24日 27,607,757.5 4月21日 47,587.2 0.17% iShares 325,361,508.7 4月24日 325,361,508.7 4月21日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)