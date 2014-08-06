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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 15:56 BJT

泰国央行：决议维持指标利率在2.0%不变

路透曼谷8月6日 -

* 泰国央行维持指标利率在2.0%不变

* 泰国央行：经济成长仍需要宽松的政策

* 泰国央行称预计下半年经济继续复苏

* 泰国央行：政府的政策会在下半年提振经济成长

* 泰国央行货币政策委员会7:0投票维持利率不变

* 泰国央行：通胀稳定　(完)
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