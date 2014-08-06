路透专访：借台湾金融进口替代东风，瑞银谋扩张财富管理业务--高层

* 看好台湾离岸业务开放商机

* 金融进口替代引领资金回流

* 瑞银抢攻境外商品谘询业务

记者 詹静宜

路透台北8月6日 - 瑞士银行集团 台湾区财富管理执行长陈允懋周三表示，随着台湾政府在金融业务的开放，可望吸收更多资金来台投资，对台湾财富管理业务趋势发展相当正面，今年瑞银将在台湾增聘20-30位员工，在台资产规模也将逐年增加。

陈允懋今天接受路透电访时并指出，近期台湾在开放金融离岸(off-shore)业务，包括国际金融业务分行(OBU)及国际证券业务分公司(OSU)部分，瑞银在台湾有银行、证券及资产管理等三大主要业务，皆积极寻求业务扩张机会，OSU执照则正向主管机关申请中。

他表示，台湾政府推行金融进口替代将会吸收更多资金来台湾做投资规划，资金流出也会减少，台湾从2009年调降遗产税及赠与税至10%后，政府对金融服务的开放有机会带动遗产税之后的另一波资金回流潮。

“这要慢慢来，毕竟国外产品多样性，也有专业及经验的累积，不会在一夜之间就钱统统回来台湾投资。”他坦称。

瑞银积极筹备抢食台湾离岸业务开放商机，他亦指，随着台湾金融业务开放，不仅华人、台商会有兴趣返台投资金融商品，也会吸引法人机构大额资金回台。

因应金管会在OBU业务限制的放宽，瑞银将针对银行离岸市场推出“super OBU”，产品方面，第一波推出非投资等级的债券，第二波将推出台湾尚未注册但国外具投资等级的境外基金。

金管会为鼓励金融创新将成立金融进口替代小组，金管会主委曾铭宗指出，台湾银行业、证券业在外投资余额约10兆台币，为留住资金，将寻找哪些产品是台湾金融业可以自行提供，假设台湾没办法提供，就请台湾外商机构来提供，至少让交易发生在台湾。

此外，当地媒体此前引述金管会主委曾铭宗表示，台湾金融进口替代首先目标是每年2.4兆台币的远期外汇业务，现在只有3,100亿元在台湾做，希望未来能把2兆4000亿元全部留在台湾。

**瑞银抢攻境外商品谘询业务**

金管会为推动金融进口替代，日前公布将开放台资银行及外国银行在台分行均得向金管会申请核准后，提供专业机构投资人境外衍生性金融商品(含境外结构型商品)的资讯及谘询服务。

陈允懋透露，瑞银已向金管会递出申请提供境外衍生性金融商品谘询服务，本次推出UBS ADVICE即是因应金管会境外衍生性金融商品谘询业务的开放。

“将来走顾问投资的趋势一定会有，要帮客人做好全面性的投资规划。”他说。

但他强调，谘询并不只是提供客户想法，而是在系统、研究方向及人员训练上都要下很多功夫，且要做好相关软体、硬体的建置。