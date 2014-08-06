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债券 | 2014年 8月 6日 星期三 15:44 BJT

欧元债市：德债收益率走低，乌克兰危机推动避险买盘

德国10年期公债收益率 跌2个基点至1.15%，逼近上个月创出的纪录低位1.11%。德债期货 上涨21个跳动点至148.22。

一交易员称，“俄罗斯入侵消息纷纷扰扰，市场会坚挺。”

今日稍晚德国最多将标售30亿欧元的五年期公债，另外通胀率前景黯淡，料也会助益稳健的需求。

欧洲央行(ECB)周四开会，但预计不会调整政策。

不过ECB可能会强调若通胀率前景进一步恶化，会准备好采取行动。

今日稍晚，意大利将公布第二季国内生产总值(GDP)数据。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/田建华; 审校 王洋/戴素萍)
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