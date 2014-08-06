欧元债市：德债收益率走低，乌克兰危机推动避险买盘

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
德国10年期公债收益率 跌2个基点至1.15%，逼近上个月创出的纪录低位1.11%。德债期货 上涨21个跳动点至148.22。
一交易员称，“俄罗斯入侵消息纷纷扰扰，市场会坚挺。”
今日稍晚德国最多将标售30亿欧元的五年期公债，另外通胀率前景黯淡，料也会助益稳健的需求。
欧洲央行(ECB)周四开会，但预计不会调整政策。
不过ECB可能会强调若通胀率前景进一步恶化，会准备好采取行动。
今日稍晚，意大利将公布第二季国内生产总值(GDP)数据。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/田建华; 审校 王洋/戴素萍)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。