路透伦敦8月6日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：下道目标位1.3324/295。欧元又重回下行走势，由于已跌破1.3378，修正的可能性不复存在。下个目标位是1.3295。初步阻力位在昨日的1.3400，当前可达的高低位在1.3330-1.3425。
欧元/日圆：升势受阻于下移的55日移动均线，目前在137.95/138.55。昨日欧元兑日圆跌破支撑位137.31/25，收在低位，足以显示卖方的短线意向。这使得关注点又回到7月28日的低位136.65，以及上个月的低位136.37。
美元/加元：在短暂修正后，1.1053仍为有效目标位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3373 1.3375 -0.01 -2.71 1.3745
美元/日圆 102.51 102.59 -0.08 -2.65 105.30
欧元/日圆 137.08 137.23 -0.11 -5.22 144.63
美元/瑞郎 0.9089 0.9089 +0.00 +1.80 0.8928
英镑/美元 1.6862 1.6884 -0.13 +1.85 1.6556
美元/加元 1.0968 1.0958 +0.09 +3.28 1.0620
澳元/美元 0.9317 0.9302 +0.16 +4.53 0.8913
新西兰元/美元 0.8446 0.8463 -0.20 +2.92 0.8206
欧元/瑞郎 1.2157 1.2158 -0.01 -0.93 1.2271
欧元/英镑 0.7929 0.7921 +0.10 -4.44 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2233 9.2065 +0.18 +4.25 8.8474
美元/挪威克朗 6.2821 6.2800 +0.03 +3.56 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 戴素萍 审校 田建华)