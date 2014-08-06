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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 16:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月6日

路透伦敦8月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种    最新库存    变动
   铜      144,350   -1225
   锡       12,490    +730
   铅      215,650    持平
   锌      668,625  +9,800
   铝    4,936,900  -8,675
   镍      317,874    +102
 铝合金     33,540    持平
 NASAAC     57,900    -500
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据       库存分布            品种  库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅    MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡    MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合    MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                  
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASA    MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                             A                  
 
 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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