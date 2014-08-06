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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 16:37 BJT

表格：英国6月工业生产较前月增长0.3%，增幅低于预估

路透伦敦8月6日 - 英国国家统计局周三公布：

* 6月工业生产较前月增长0.3%(预估为增长0.6%)，较上年同期增长1.2%

* 6月制造业产出较前月增长0.3%(预估为增长0.6%)，较上年同期增长1.9%

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 6月 5月 (5月前值) 预估

较上月(%) 0.3 -0.6 (-0.7) 0.6

较上年同期(%) 1.2 2.3 (2.3) 1.5

三个月变动(%) 0.3 0.6 (0.6)

制造业产出

较上月(%) 0.3 -1.3 (-1.3) 0.6

较上年同期(%) 1.9 3.7 (3.7) 2.1

三个月变动(%) 0.2 1.1 (1.1) (完)
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