《路透晚报》--8月6日日间新闻摘要（国际版）

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数跌至六周低点，乌克兰情势以及软银股价大跌占主因
日本股市周三跌至六周收盘低位，乌克兰紧张局势令全球股票市场受挫；软银股价大幅下挫，之前旗下Sprint放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S。日经指数下跌1.1%，报15,159.79点，为6月27日以来最低收盘位，并录得连续五天下挫。
--中国股市：沪综指连续第二日收跌，个股走势现分化大盘震荡加剧
中国股市沪综指连续第二日收跌，个股走势出现分化大盘震荡明显加剧。沪综指收报2,217.465点，跌2.480点或0.11%，上证A股今日成交1,402亿元人民币。
--香港股市：收跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结
香港股市下跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结，并等候本月稍晚出炉的企业财报来寻求指引。恒生指数收跌0.3%至24,584.13点。恒生国企指数跌0.3%至两周低位。
--汇市：欧元兑美元承压，因德国工业数据不佳且乌克兰危机持续
欧元兑美元在跌至九个月低点后小幅反弹，因稍早数据显示德国工业订单锐减以及俄罗斯军演意图的不确定性，令欧元受挫。美元指数于今日稍早触及11个月高位，之后在略下方徘徊。
欧元低见1.3349美元，为11月以来低位，0845GMT报1.3365美元，盘中微跌。美元指数劲升至81.637的高位，为9月初以来高点。新西兰元兑美元跌0.2%，至0.8440美元，此前低见0.8423美元，为两个月最低。
--欧元债市：德债收益率走低，乌克兰危机推动避险买盘
德国公债收益率下跌，预计五年期德债标售将吸引到稳健需求，鉴于俄罗斯似乎加强了在俄乌边境的军事演习力度，投资者寻求通过购买高评级公债来避险。德国10年期公债收益率跌2个基点至1.15%，逼近上个月创出的纪录低位1.11%。德债期货上涨21个跳动点至148.22。
--国际油市：布兰特原油向105美元反弹，美国上周原油库存大幅减少
布兰特原油升向每桶105美元，脱离上日所及九个月低点，此前行业数据显示美国上周原油库存大幅减少。0835GMT，布兰特原油升0.1美元至每桶104.71美元。美国原油涨0.14美元至97.52美元。
--金属期市：伦铜跌至两周低点，因美元走强及中国需求前景疲弱
伦敦金属交易所(LME)期铜跌至逾两个月低点，受美元走强及中国服务业数据疲弱引发经济担忧打击。LME三个月期铜触及日低每吨7,010美元，为7月21日以来低点。0836GMT，伦铜下跌0.58%至7,014.25美元。上海期交所主力10月期铜跌1.6%，收在日低每吨49,720元人民币(8,064美元)，即7月24日以来低点。
--全球金市：金价因避险买盘进驻而上扬，乌克兰紧张局势掼压股市
金价小涨，市场对乌克兰边境军事行动恐将升级的担忧为全球股市带来压力，金价可望因一波避险风潮而受惠。0838GMT，现货金升至每盎司1,290.20美元。美国期金上涨约6美元，至1,291.7美元。 (完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.