《路透晚报》--8月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至六周低点，乌克兰情势以及软银股价大跌占主因

日本股市周三跌至六周收盘低位，乌克兰紧张局势令全球股票市场受挫；软银股价大幅下挫，之前旗下Sprint放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S。日经指数下跌1.1%，报15,159.79点，为6月27日以来最低收盘位，并录得连续五天下挫。

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，个股走势现分化大盘震荡加剧

中国股市沪综指连续第二日收跌，个股走势出现分化大盘震荡明显加剧。沪综指收报2,217.465点，跌2.480点或0.11%，上证A股今日成交1,402亿元人民币。

--香港股市：收跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结

香港股市下跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结，并等候本月稍晚出炉的企业财报来寻求指引。恒生指数收跌0.3%至24,584.13点。恒生国企指数跌0.3%至两周低位。

--汇市：欧元兑美元承压，因德国工业数据不佳且乌克兰危机持续

欧元兑美元在跌至九个月低点后小幅反弹，因稍早数据显示德国工业订单锐减以及俄罗斯军演意图的不确定性，令欧元受挫。美元指数于今日稍早触及11个月高位，之后在略下方徘徊。

欧元低见1.3349美元，为11月以来低位，0845GMT报1.3365美元，盘中微跌。美元指数劲升至81.637的高位，为9月初以来高点。新西兰元兑美元跌0.2%，至0.8440美元，此前低见0.8423美元，为两个月最低。

--欧元债市：德债收益率走低，乌克兰危机推动避险买盘

德国公债收益率下跌，预计五年期德债标售将吸引到稳健需求，鉴于俄罗斯似乎加强了在俄乌边境的军事演习力度，投资者寻求通过购买高评级公债来避险。德国10年期公债收益率跌2个基点至1.15%，逼近上个月创出的纪录低位1.11%。德债期货上涨21个跳动点至148.22。

--国际油市：布兰特原油向105美元反弹，美国上周原油库存大幅减少

布兰特原油升向每桶105美元，脱离上日所及九个月低点，此前行业数据显示美国上周原油库存大幅减少。0835GMT，布兰特原油升0.1美元至每桶104.71美元。美国原油涨0.14美元至97.52美元。

--金属期市：伦铜跌至两周低点，因美元走强及中国需求前景疲弱

伦敦金属交易所(LME)期铜跌至逾两个月低点，受美元走强及中国服务业数据疲弱引发经济担忧打击。LME三个月期铜触及日低每吨7,010美元，为7月21日以来低点。0836GMT，伦铜下跌0.58%至7,014.25美元。上海期交所主力10月期铜跌1.6%，收在日低每吨49,720元人民币(8,064美元)，即7月24日以来低点。

--全球金市：金价因避险买盘进驻而上扬，乌克兰紧张局势掼压股市