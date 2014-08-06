《全球汇市》欧元兑美元承压，因德国工业数据不佳且乌克兰危机持续

**新西兰元下跌**
新西兰元跌至两个月低点，此前全球最大乳制品出口商恒天然标售乳品价格再度下跌。
新西兰元延续亚洲稍早的跌势，因数据显示国内就业增长温和。一些人猜测，这可能为新西兰央行争取到更多时间，以维持利率不变。今年新西兰央行已经连续四次加息。
巴克莱驻新加坡的汇率分析师Hamish Pepper称，最近股市下跌和风险偏好减弱也打击新西兰元。
“若干因素同时出现，都对新西兰元不利，”Pepper称，并表示焦点在于新西兰元能否守住6月初所及低点0.84美元附近的支撑位。
新西兰元兑美元 跌0.2%，至0.8449美元，此前低见0.8423美元，为两个月最低。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3368 1.3375 -0.05 -2.74 1.3745
美元/日圆 102.50 102.59 -0.09 -2.66 105.30
欧元/日圆 137.04 137.23 -0.14 -5.25 144.63
美元/瑞郎 0.9089 0.9089 +0.00 +1.80 0.8928
英镑/美元 1.6839 1.6884 -0.27 +1.71 1.6556
美元/加元 1.0967 1.0958 +0.08 +3.27 1.0620
澳元/美元 0.9315 0.9302 +0.14 +4.51 0.8913
新西兰元/美元 0.8444 0.8463 -0.22 +2.90 0.8206
欧元/瑞郎 1.2155 1.2158 -0.02 -0.95 1.2271
欧元/英镑 0.7938 0.7921 +0.21 -4.33 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2294 9.2065 +0.25 +4.32 8.8474
美元/挪威克朗 6.2830 6.2800 +0.05 +3.57 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 高琦/洪曦/龚芳/张明钧; 审校 王洋/戴素萍)