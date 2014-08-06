更新版 1-港股业绩：安踏中期净利升且订单正增长，股价创逾三年新高

(新增记者会内容)

路透香港8月6日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司 周三公布上半年净利升28%，且2015年第一季订货会订单按年录得低双位数升幅，股价再创逾三年新高，逆市收高逾半成。

安踏中午在联交所发布业绩称，截至6月底止首六个月净利为8.03亿元人民币，去年同期为6.26亿元人民币；每股盈利由去年同期的0.25元人民币增加至0.32元。

公司同时公布，至7月结束的2015年第一季订货会订单，按年录得低双位数的升幅，反映公司拥有可持续增长的能力。

管理层并透露，公司未来有＂走出去＂的构想。

“我们会继续专注中国市场，海外战略还没启动，品牌走出去有难度，未来关注的不是品牌走出去，而是企业走出去。”安踏主席兼首席执行官丁世忠在记者会上称，但没有透露细节。

他并援引两个通过并购实现企业国际化的例子：中国个人电脑和手机品牌制造商联想 收购IBM个人电脑业务，及中国民营汽车生产商吉利 收购沃尔沃。

过度扩张以及产品同质性太高等，令体育行业自2011年来落入库存过高及销售停滞的窘境，包括李宁 、安踏等大型品牌都曾尝获利倒退的苦果。

安踏在公告里指出，虽然中国国内体育用品行业的存货水平和减价活动已逐渐改善，但产品整体缺乏差异和同业之间竞争激烈，令行业仍然存在不明朗因素。

上半年该公司的营业额按年增长22.4%至41.2亿元；同期毛利率为45.1%，较上年同期的41.1%升4.0百分点。

至于企业广告及宣传开支占营业额比率较去年同期上升0.9个百分点。公司称，由于举办索契冬奥会，今年为运动大年；聘请新的NBA球员为新产品代言也使运营成本增加。此外，FILA品牌自营比例增加，人员及租金成本上升，但总体开支仍在预算之内。

安踏目前拥有门店数共7,701家，其中儿童体育用品系列店数为987家，于中国大陆、香港及澳门的FILA专卖店数目达441家。

公布业绩后，安踏股价午盘升幅扩大，盘中最多升5.3%为自2011年7月以来高位，收盘涨5.17%，报14.24港元。过去一个月来升7.12%。(完)

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