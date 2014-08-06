更新版 1-港股业绩：安踏中期净利升且订单正增长，股价创逾三年新高

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
(新增记者会内容)
路透香港8月6日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司 周三公布上半年净利升28%，且2015年第一季订货会订单按年录得低双位数升幅，股价再创逾三年新高，逆市收高逾半成。
安踏中午在联交所发布业绩称，截至6月底止首六个月净利为8.03亿元人民币，去年同期为6.26亿元人民币；每股盈利由去年同期的0.25元人民币增加至0.32元。
公司同时公布，至7月结束的2015年第一季订货会订单，按年录得低双位数的升幅，反映公司拥有可持续增长的能力。
管理层并透露，公司未来有＂走出去＂的构想。
“我们会继续专注中国市场，海外战略还没启动，品牌走出去有难度，未来关注的不是品牌走出去，而是企业走出去。”安踏主席兼首席执行官丁世忠在记者会上称，但没有透露细节。
他并援引两个通过并购实现企业国际化的例子：中国个人电脑和手机品牌制造商联想 收购IBM个人电脑业务，及中国民营汽车生产商吉利 收购沃尔沃。
过度扩张以及产品同质性太高等，令体育行业自2011年来落入库存过高及销售停滞的窘境，包括李宁 、安踏等大型品牌都曾尝获利倒退的苦果。
安踏在公告里指出，虽然中国国内体育用品行业的存货水平和减价活动已逐渐改善，但产品整体缺乏差异和同业之间竞争激烈，令行业仍然存在不明朗因素。
上半年该公司的营业额按年增长22.4%至41.2亿元；同期毛利率为45.1%，较上年同期的41.1%升4.0百分点。
至于企业广告及宣传开支占营业额比率较去年同期上升0.9个百分点。公司称，由于举办索契冬奥会，今年为运动大年；聘请新的NBA球员为新产品代言也使运营成本增加。此外，FILA品牌自营比例增加，人员及租金成本上升，但总体开支仍在预算之内。
安踏目前拥有门店数共7,701家，其中儿童体育用品系列店数为987家，于中国大陆、香港及澳门的FILA专卖店数目达441家。
公布业绩后，安踏股价午盘升幅扩大，盘中最多升5.3%为自2011年7月以来高位，收盘涨5.17%，报14.24港元。过去一个月来升7.12%。(完)
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
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(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.