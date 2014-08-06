《中国债市每日综述》信贷偏弱等传言推现券小涨，但市场观望情绪未散

* 现券小幅走强，受信贷偏弱等传言推动

* 七年国债投标情况一般，现券略回软后回稳

* 市场观望情绪未散，短期更多随消息面随机波动

* 近期仍关注公开市场和经济数据

路透上海8月6日 - 中国银行间市场周三现券收益率及IRS小幅下行，受有关7月信贷增长偏弱以及部分农商行获再贷款等传言推动，早盘市场延续昨日午后的走强势头，金融债收益率下行一度较为明显，但消息面影响难持续发酵，加之中午的七年国债投标情况不算理想，现券略回软后走稳。

交易员并指出，目前市场观望情绪仍未散，后市方向也不是很明确，短期内市场更多会表现为跟随消息面的随机波动，只有对基本面、资金面或政策面的预期平衡被打破后，才会做出新的方向选择，短期主要关注的仍是公开市场操作和经济数据。

“收益率在这个位置有点尴尬，索性高点就能买，低了也能卖点，现在两边都有风险，还是先看着吧，”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员也谈到，虽然受消息刺激，早盘现券表现不错，但七年续发国债的招标结果比预期高，国债期货受拖累跌幅较大，都表明机构的心态仍显谨慎。

财政部今日招标发行的七年期续发国债，中标收益率为4.1328%，虽符合路透昨日4.14%的市场预测均值，但与上午市场的暖势相比，定位仍稍显偏高；该期债边际中标收益率为4.1835%，投标倍数为1.64倍。

剩余期限4.67年的国开行固息债140209最新成交收益率 为4.89%，上日尾盘在4.90%。

国债期货今日走势大开大合，早盘随现券走强，午后则在国债招标结果不佳的打压下大快速下滑，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.060元，较上日结算价跌0.132元，或0.14%。

**资金供需不匹配问题仍突出**

银行间货币市场周三主要回购利率 多数回落，整体资金面维持平稳，不过供需不匹配问题仍突出，隔夜需求获满足不易，大行多倾向拆出七及14天等偏长期限资金。

交易员指出，明日公开市场将有100亿元人民币到期资金，预期央行可能延续近期的净回笼态势，且只要力度尚可资金面不会现大波动。

“今天资金面和昨天差不多，但就还是存在供需对不上的问题，出七天以上、一个月以内资金的机构更多，所以隔夜很难借。”华南一银行交易员称。

北京一大型银行交易员亦表示，“现在市场问题是，大行更喜欢出七天14天(的资金)，和隔夜需求匹配不上，”所以大家会有资金面偏紧的感觉。

他并表示，月中仍将有新股申购的扰动，且近期央行公开市场持续小幅净回笼，但资金面应可以顺利应对，机构对短期流动性预期暂稳定。

央行公开市场周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0658 3.0890 -2.32 --

七天 3.5607 3.6618 -10.11 --

14天 4.0604 4.0086 +5.18 --

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4550 1.8050 -35.00 2,506.52

七天 2.6350 3.5800 -94.50 346.10

14天 3.6500 3.7300 -8.00 20.68

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1510 3.1600 -0.90 --

七天 3.6000 3.6500 -5.00 --

14天 4.1100 4.0000 +11.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0510 3.1450 -9.40 --

七天 3.5590 3.7380 -17.90 --

三个月 4.6982 4.7049 -0.67 --

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