更新版 1-中国个股：中纺投资称其重组对象为安信证券，安信证券借壳上市渐清晰

(（新增中纺投资公告内容）)

路透北京8月6日 - 在第一财经日报报导国家开发投资拟将安信证券注入中纺投资 后，因筹划资产重组而停牌大半个月的中纺投资周三稍晚刊登公告确定，其资产重组对象拟为安信证券公司。

中纺投资公告称，具体重组方案正在与有关各方研究论证过程中。公司正继续与相关各方研究论证重组方案，积极推动资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。公告未透露其他细节。

第一财经日报周三报导引述安信证券内部人士透露，国家开发投资公司正计划将安信证券资产注入至国投公司旗下中纺投资中，或将以发行股份购买资产等方式进行资产重组。 资料显示，2006年8月，安信证券由中国证券投资者保护基金有限责任公司和深圳市投资控股有限公司共同出资成立，并在成立后收编原广东证券、原中国科技证券及原中关村证券的证券经纪类相关业务，当时被赋予了证券公司风险处置平台的政策性功能。

而由于其大股东为证监会直属部门的特殊身份，也一直被认为是一种阶段性的过渡安排，并不利于公司长远发展。从历年经营数据上来看，安信证券也在最近几年遭遇较大回落。

安信证券在2011年和2012年连续两年业绩下降，净利润更在2012年同比降幅高达60%，远低于行业平均水平。安信证券在2013年的营业收入和净利润分别为28.9亿元人民币和5.1亿元，但其净利润在业内排名已滑落至20名以外。 安信证券去年底公告称，国家开发投资公司将受让公司大股东中国证券投资者保护基金所持57.25%的股权，转让价约94.36亿元人民币；转让后国投公司成为安信第一大股东。 据安信证券去年挂牌转让价格测算，安信证券整体估值约在165亿元。资料显示，安信证券共有122家证券营业部，并全资控股安信国际金融控股有限公司、安信期货有限公司、安信乾宏投资有限公司，参股安信基金管理公司。