全球乳业：新西兰乳品价格遭受重挫，因中国库存高企和供应过剩

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透惠灵顿/上海8月6日 - 随着中国乳品库存高企，寄望亚洲需求增长推升乳品价格的预期受到重挫，供应过剩也沉重打击其价格。
据新西兰乳业巨头恒天然(Fonterra)的标售平台Global Dairy Trade，自2月以来，全球奶价已经下跌逾40%。该公司控制全球近三分之一的乳品贸易。
恒天然称，周二在两周一度的标售中，平均奶价下跌8.4%至两年低点，而成交量飙升近三分之一。
乳品价格下挫主要归因于中国在2013年下半年奶粉进口猛增，此前一系列食品丑闻和供应疑虑引发了近似疯狂的抢购。
中国奶粉进口及全球奶价图表：reut.rs/1y4BVq3
恒天然在去年向奶农支付了创纪录的高价，而目前则预计本季付款会削减29%，这对该国基于农业的经济造成了40亿美元的打击。
不过，分析师和行业消息人士仍预估，随着中国库存逐步消化和低价吸引消费者回归，乳品价格将从现有水平回升。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.