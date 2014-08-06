全球金属：印尼最大锡矿商PT Timah称新出口规定将阻碍出口

路透雅加达8月6日 - 印尼最大锡矿商PT Timah Tbk 的公司人士周三表示，还有三个月将生效的锡出口规定变更，将会损及焊锡材料的出口。

为了打击非法采矿，并对价格有更大的控制权，印尼在一年前要求所有锡锭出口必须由当地平台交易，焊锡则除外，要到2015年1月才实施该规定。

在规定出台后，锡出口先是锐减，之后焊锡出口猛增，政府寻求围堵漏洞的办法。

上个月底，贸易部宣布计划对出口品明确分门别类，区分为钝锡锭、焊锡、纯非锡锭及锡合金，修订版将在11月1日起实施，这将迫使锡矿商建立个别的子公司，并申请个别的出口执照。

PT Timah公司人士表示，这可能阻碍全球锡市场的供应。

“这将降低锡锭出口量，”Timah企业秘书Agung Nugroho对路透表示。“这意味着一家公司、一张(出口)许可及每个产品一家公司。”(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)