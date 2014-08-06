全球金属：印尼最大锡矿商PT Timah称新出口规定将阻碍出口

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透雅加达8月6日 - 印尼最大锡矿商PT Timah Tbk 的公司人士周三表示，还有三个月将生效的锡出口规定变更，将会损及焊锡材料的出口。
为了打击非法采矿，并对价格有更大的控制权，印尼在一年前要求所有锡锭出口必须由当地平台交易，焊锡则除外，要到2015年1月才实施该规定。
在规定出台后，锡出口先是锐减，之后焊锡出口猛增，政府寻求围堵漏洞的办法。
上个月底，贸易部宣布计划对出口品明确分门别类，区分为钝锡锭、焊锡、纯非锡锭及锡合金，修订版将在11月1日起实施，这将迫使锡矿商建立个别的子公司，并申请个别的出口执照。
PT Timah公司人士表示，这可能阻碍全球锡市场的供应。
“这将降低锡锭出口量，”Timah企业秘书Agung Nugroho对路透表示。“这意味着一家公司、一张(出口)许可及每个产品一家公司。”(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.