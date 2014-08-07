台湾债市：五年券殖利率早盘随美债微跌，量缩观望进一步消息面指引

路透台北8月7日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘随美债小跌。交易员认为，反应美债殖利率微幅收跌，五年主流券殖利率盘初区间微跌，不过美国10年公债殖利率上日先跌后升令市场对后市略显观望，场上多为短线筹码换手操作，今日该券殖利率料区间窄幅盘整。
他们并指出，除了美债欠缺明确方向指引外，台股盘势仍旧维持小幅震荡格局，市场观望进一步消息面指引，致短线交投偏向区间操作及筹码转换，后续观望明日央行两年期定存单标售状况。
〞多空没有特别强势的一方，欠缺影响盘势的议题。〞一位本地银行台债交易员说。
交易员并提及，目前市场转趋关注明日央行两年期定存单标售利率，央行首次加码两年期存单发行量到200亿台币，一次增收200亿元、一年就多收1,200亿元，央行已缓步垫高央行存单余额至6.8兆(万亿)。
当地时间10:14，台湾加权指数 早盘走跌0.13%，暂报9,132.10点。
美国公债价格周三一度因乌克兰紧张局势升温而获得强劲提振，但收盘仅小涨，因美股在遭抛售后回稳。指标10年期公债 收益率周三一度跌至5月28日来低点2.43%，尾盘报2.47%，周二还在2.50%之上交投。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.15-1.17%
本地时间10:19时最新报价：
• 103/10期殖利率跌0.10基点报1.1660%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格小涨，乌克兰紧张局势带动的升势被美股反弹所抵消
--《综述》美国6月贸易逆差收窄至五个月最低，为第二季经济成长助力
--表格：美国6月贸易逆差为415.4亿美元，出口创纪录
--美国数据：8月1日止当周房屋抵押贷款申请上升，因融资申请增加
--《分析》美国企业坐拥巨资却紧捂口袋，支出羸弱拖累经济增长 (完)
(记者 詹静宜；审校 林高丽)