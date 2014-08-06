芬兰经济：制裁俄罗斯恐让芬兰面临经济危机--总理

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透赫尔辛基8月6日 - 芬兰总理Stubb周三表示，由于俄罗斯遭受制裁引发的间接影响，该国经济可能再度滑向危机。
在俄罗斯占领乌克兰的克里米亚之后，欧盟对俄罗斯采取了制裁措施。乌克兰东部发生空难事故后，欧盟同意加强制裁力度。
“可能性是存在的--我强调的是可能性，这或许会是新一轮的经济危机。”Stubb对记者表示，并称对于芬兰而言，制裁可能带来深远的间接影响。
Stubb还称，欧盟应该平衡制裁的影响，让某些成员国不会比其他成员国遭受更大的损失。
“毫无疑问，如果制裁令某一国家蒙受比较高的损失，那么就需要有所赔偿...此外，如果制裁使芬兰承受不成比例的损失，我们将向其他欧盟伙伴国寻求救助。”(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.