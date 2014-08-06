芬兰经济：制裁俄罗斯恐让芬兰面临经济危机--总理

路透赫尔辛基8月6日 - 芬兰总理Stubb周三表示，由于俄罗斯遭受制裁引发的间接影响，该国经济可能再度滑向危机。

在俄罗斯占领乌克兰的克里米亚之后，欧盟对俄罗斯采取了制裁措施。乌克兰东部发生空难事故后，欧盟同意加强制裁力度。

“可能性是存在的--我强调的是可能性，这或许会是新一轮的经济危机。”Stubb对记者表示，并称对于芬兰而言，制裁可能带来深远的间接影响。

Stubb还称，欧盟应该平衡制裁的影响，让某些成员国不会比其他成员国遭受更大的损失。