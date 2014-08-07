台湾债市：RP利率持稳，市场资金回归宽松态势

路透台北8月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金调度人士认为，随着现金股利资金陆续回笼，整体市场资金回归月初宽松态势，证券端RP利率维持在既有区间，部分票券端RP则转以跨月为主，成交利率则仅跟10天左右公债及公司债RP一致。

证券端资金调度人士指出，近期缺乏债券交割因子，券商资金缺口较小，致RP券源较显短缺，成交多以到期续作为主，短线RP利率料续处原有区间。

〞台积电股息慢慢散出来，现在有比较像月初的宽松情况。〞一证券商交易员说。

此外，一票券商交易员表示，今天投信端及银行端资金水位高涨，而RP券源较显缺乏，只开放承作跨月RP，成交利率水准仅同于10天左右公债及公司债RP。

至于明日央行将标售两年期定存单，一券商交易员提及，得标利率对RP市场来说是心理层面大于实质影响，对短线市场宽松情势并未有立即性影响，但会有心理层面的影响。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，目前成交多以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。