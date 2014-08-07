台湾股市：小幅收跌，财报变数去除前料将震荡盘整

路透台北8月7日 - 台湾股市周四小幅收跌。分析师指出，由于目前至8月中旬仍有企业公布半年报的变数，令买盘偏向保守，预估大盘在财报公布结束后才可望转趋明朗，短线仍将陷入震荡盘整格局。

台湾加权股价指数 小跌0.14%或12.53点至9,131.44点；今日成交初值 为805.73亿台币，上交易日修正后为1,090.43亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，由于台股上日由低到高震荡百点，令市场量缩观望，短线多空双方都进入谨慎观望阶段，尽管卖压略有减轻，但承接买盘力道有限，短线料在年线至季线间震荡整理。

〞连两天收下影线有助在9,000点上方止稳，但要站稳仍需要一点时间。〞他说。

他指出，尾盘在金融股跟权值股台积电 及鸿海 表现有撑，台股终场跌幅略有收敛，不过目前国际股市正待乌克兰紧张情势明朗、台股则静待半年报变数去除，短线台股料在9,050-9,350点间震荡整理。

此外，统一投信基金经理人朱文燕表示，这一波台股的拉回主要为技术面及筹码面的修正，加上台湾内外利空消息面纷杂，外资调节持股动作较大，进而引发内资卖压，预估台股盘整格局在8月中旬财报公布结束后可望转趋明朗。

美国股市三大股指周三收盘几无变动，因俄罗斯和乌克兰间的紧张局势，以及Sprint放弃收购T-Mobile，抵销必需消费品股的涨势。