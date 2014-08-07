台湾债市：五年券殖利率微幅收跌，随美债反应乌克兰紧张局势的避险需求

* 五年券殖利率微幅收跌 * 反应美债仍属区间偏多 * 明日103/10区间暂看在1.15-1.17% 路透台北8月7日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四微幅收跌 。交易员认为，随美债反应乌克兰紧张局势的避险需求升温，带动五年主流券殖利率今日小 幅拉回，不过目前市场观望进一步消息面指引，场上多为短线筹码换手操作，短线料该券殖 利率仍维持区间盘整格局。 市场人士指出，五年券103/10殖利率上日意外收在日高，但美债却仍持续区间偏多，因 此殖利率今日稍微修正因应，而台股盘势依旧狭幅震荡未能提供线索，短线交投偏向区间操 作及筹码转换，后续关注明日央行两年期定存单标售状况及美债走势。 〞除非美债跟两年期存单有意外，否则盘势就跟今天类似。〞一位本地票券商台债交易 员说。 另有银行台债交易员指出，目前台股走势尚未稳定，国际股市仍观望乌克兰紧张情势， 而美债殖利率上日先跌后升暂未跳脱既有区间整理，未能引领台债明确方向，短期内料台债 仍将持续区间盘整。 市场人士认为，市场转趋关注周四央行标售两年期定存单的得标利率，央行首次将两年 期存单发行量倍增到200亿台币，一次增收200亿元、一年就多收1,200亿元，央行已缓步垫 高央行存单余额至6.8兆(万亿)。 台湾股市周四小幅收跌。分析师指出，由于目前至8月中旬仍有企业公布半年报的变数 ，令买盘偏向保守，预估大盘在财报公布结束后才可望转趋明朗，短线仍将陷入震荡盘整格 局。 美国公债价格周三一度因乌克兰紧张局势升温而获得强劲提振，但收盘仅小涨，因美股 在遭抛售后回稳。指标10年期公债 US10YT=RR 收益率周三一度跌至5月28日来低点2.43%， 尾盘报2.47%，周二还在2.50%之上交投。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.59 1.1611 1.1585-1.1695 209.0 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 8/7(四)：德国6月工业生産、法国6月贸易收支、美国一周初请失业金人数、美国6月消 费者信贷、英国央行公布利率决议、欧洲央行(ECB)管理委员会会议，会后公布利率决议并 举行记者会、日本央行货币政策会议(至8日)； 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据、日本7月服务业景气判断指数、德国6月贸易收支、 英国6月贸易收支、美国第二季非农生産率和单位劳工成本、美国6月趸售(批发)库存和销售 、日本央行公布政策决定。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5920 5 103/10 1.1611 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)