欧洲汇市：英镑下挫，因工业和制造业产出数据逊于预期

法国巴黎银行驻伦敦分析师Michael Sneyd称，“我们仍看好英镑兑欧元，但是对下行风险的关注开始增加。”

“10国集团的货币中，英镑的看多仓位最重，所以数据稍微不及预期，英镑就很容易受冲击。”

对9月18日苏格兰独立公投的担忧也开始在英国金融市场中有所反应。

产出数据公布后，英镑兑美元跌至低点1.6825美元，逼近本周稍早触及的一个月低点，随后跌幅略微收窄。

英国6月工业生产较前月增长0.3%，预估为增长0.6%，较上年同期增长1.2%。 产出数据再次表明英国经济仍主要是由服务业推动，对于经济复苏更为均衡的寄望再次受到打击。(完)

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