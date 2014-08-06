欧洲汇市：英镑下挫，因工业和制造业产出数据逊于预期

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
法国巴黎银行驻伦敦分析师Michael Sneyd称，“我们仍看好英镑兑欧元，但是对下行风险的关注开始增加。”
“10国集团的货币中，英镑的看多仓位最重，所以数据稍微不及预期，英镑就很容易受冲击。”
对9月18日苏格兰独立公投的担忧也开始在英国金融市场中有所反应。
产出数据公布后，英镑兑美元跌至低点1.6825美元，逼近本周稍早触及的一个月低点，随后跌幅略微收窄。
英国6月工业生产较前月增长0.3%，预估为增长0.6%，较上年同期增长1.2%。 产出数据再次表明英国经济仍主要是由服务业推动，对于经济复苏更为均衡的寄望再次受到打击。(完)
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