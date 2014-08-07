《分析师观点》台湾7月出口低于预期，复苏力道仍待观察

路透台北8月7日 - 台湾财政部周四公布，7月出口金额较上年同期增5.8%，低于市场预估的成长6.98%；进口则成长9.5%，高于市场预估的增8.55%。

财政部的新闻稿指出，7月出口以电子产品、矿产品、化学品增加较多，资讯与通信产品、光学器材则呈减少。

财政部表示，欧美景气续朝正向发展，行动穿戴装置推陈出新，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季即将来临，有助推升出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧及亚洲新兴市场成长步调蹒跚等，则约制部分成长力道。

7月贸易顺差为26.1亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

7月年变动率(%) 6月年变动率(%)

整体出口金额 +5.8 +1.2

--中国(含香港) +6.5 +3.4

--美国 +2.4 +11.8

--欧洲 +8.9 +2.8

--日本 -1.9 +4.8

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

从第二季底跟第三季初美国欧洲制造业开始进入库存调整，致台湾7月出口表现不如预期，但进口高于预期，整体经济复苏还算可以，第三季全球贸易受到产品提前铺货而走弱，仍看好9月以后到明年第一季出口贸易量还会往上增长，第三季出口会稍弱一点，但不影响景气复苏。

--兆丰投顾分析师李志安：

出口数据稍不如预期，以出口地区来看，中国大陆在调整结构，目前经济情势仍平稳，欧洲的情况中，近期德国股市大跌，反映它的情况并不佳；美国则是对台湾的出口贡献重要性也在下降。

外销订单先前表现虽然不错，但海外生产比重一直在攀升，对台湾本地的生产来看并不正面，因此订单好不见得代表出口的表现亮眼。

--大众银行分析师 陈森林：

7月出口不怎么好，对美国、日本、中国的出口金额都较上月下滑，欧洲年成长较佳是因为当地石化厂岁修，导致对出口欧洲成长较高，但预料下个月也会修正回来。我有点担心第三季出口高峰是否就在6-8月，我们预估8月出口年增率不到4%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬0.5分，报30.061。

--台股加权股价指数 收低0.14%至9,131.44点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处5月将2014年经济成长率的预估上修至2.98%，而2014年出口预估年增3.10%、进口年增3.85%。