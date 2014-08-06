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中国汇市 | 2014年 8月 6日 星期三 18:46 BJT

中国央行：下半年在保持货币政策基本取向稳定同时，贯彻好定向调控要求

路透北京8月6日 - 中国央行周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。

刊登在央行网站的新闻稿援引2014年中国人民银行分支行行长座谈会内容称，要坚持稳中求进、改革创新，不断完善宏观调控的思路和方式，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。

央行下半年工作重点还包括，深化金融体制改革，进一步健全利率调控框架及传导机制，完善人民币汇率形成机制，推进政策性金融机构改革，加快建立存款保险制度。

“要继续完善金融监管协调机制，加强对重点领域和行业金融风险的监测，及时化解和处置各类金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。”央行称。

中国央行此前发布的二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。 (完)

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(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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