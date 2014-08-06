中国央行：下半年在保持货币政策基本取向稳定同时，贯彻好定向调控要求

更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价微收跌，美指下跌但自营空头回补美元

* 人民币微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部 * 客盘仍略偏购汇，市场价和中间价出现一定偏离 * 美元指数下跌，但自营空头回补打压汇价 * 人民币贬值预期有所扭转，汇价维持窄区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月24日 - 人民币兑美元即期周一微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘略偏购汇，且自营盘美元空头及时回补美元头寸，致市场价和中间价出现偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价维持窄区间波动。 他们并指出，马克龙赢得法国大选第一轮投票之后，欧元跳涨，美元指数进一步下挫，但人民币午后并未出现明显波动，反而收贬。由于人民币贬值预期日渐淡化，而市场缺乏波动，成交量有望逐渐放大。 “盘面上看到之前交易商空了美元头寸，今天及时回补。法国大选结果出来，美元指数跌了这么多，但是美元卖盘不是很强，自营只能回补，造成了自己是很大的买盘。”一中资行交易员表示，“市场结汇不多，整体买需比较强。” 全球汇市方面，欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国