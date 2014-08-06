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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 18:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近一年低点，受累于技术卖盘

“空头的力量占上风，他们不断打压市场下跌，”吉隆坡一当地大宗商品经纪公司的交易员称。

“今天市场跌破撑了九天的关键支撑位2,245马币，并且持于该水准下方，市场预期一些多头出局。”

周三成交量清淡，成交25,731口，低于均值的35,000口。

技术分析显示马来西亚棕榈油或进一步下跌。

投资者还关注7月末马来西亚棕榈油库存数据，该数据定于下周一由马来西亚棕榈油局(MPOB)公布。(完)
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