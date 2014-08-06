国际油市：亚洲燃料油黏度价差扩大至近两个月来新高

路透新加坡8月6日 - 8月180-cst及380-cst燃料油的现货价差触及七周高点，因180-cst燃料油的升水走高。

路透数据显示，黏度价差报每吨7.82美元。

180-cst市场受到一笔BP及嘉能可间的交易提振，其180-cst燃料油交易价格为较新加坡现货报价升水约4美元。

相较之下，180-cst燃料油的升水要比380-cst燃料油高出了至少60%，380-cst燃料油较新加坡现货升水介于每吨1.04-2.50美元。

一名亚洲交易商表示，“近期黏度价差波动甚钜。”

180-cst/380-cst价差曾在7月24日收窄至每吨0.34美元。

新加坡现货市场上有五笔380-cst交易，卖家全数为摩科瑞(Mercuria)，另有一笔180-cst交易。

维多从摩科瑞买进两批2万吨380-cst燃料油，装运日期分别为8月23-27日及8月28日至9月1日，每吨报价590美元。

维多同时买进两批相似规模的380-cst船货，每吨较新加坡现货报价升水2.50美元，其中一批在8月26-30日装运，另一批则在8月31日至9月4日装运。

中国光汇石油从摩科瑞买进2万吨380-cst燃料油，8月23-27日装运，每吨报590美元。

BP出售2万吨180-cst燃料油给嘉能可，8月21-25日装运，每吨较新加坡现货报价升水4美元。(完)

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