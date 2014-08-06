国际油市：亚洲燃料油黏度价差扩大至近两个月来新高

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透新加坡8月6日 - 8月180-cst及380-cst燃料油的现货价差触及七周高点，因180-cst燃料油的升水走高。
路透数据显示，黏度价差报每吨7.82美元。
180-cst市场受到一笔BP及嘉能可间的交易提振，其180-cst燃料油交易价格为较新加坡现货报价升水约4美元。
相较之下，180-cst燃料油的升水要比380-cst燃料油高出了至少60%，380-cst燃料油较新加坡现货升水介于每吨1.04-2.50美元。
一名亚洲交易商表示，“近期黏度价差波动甚钜。”
180-cst/380-cst价差曾在7月24日收窄至每吨0.34美元。
新加坡现货市场上有五笔380-cst交易，卖家全数为摩科瑞(Mercuria)，另有一笔180-cst交易。
维多从摩科瑞买进两批2万吨380-cst燃料油，装运日期分别为8月23-27日及8月28日至9月1日，每吨报价590美元。
维多同时买进两批相似规模的380-cst船货，每吨较新加坡现货报价升水2.50美元，其中一批在8月26-30日装运，另一批则在8月31日至9月4日装运。
中国光汇石油从摩科瑞买进2万吨380-cst燃料油，8月23-27日装运，每吨报590美元。
BP出售2万吨180-cst燃料油给嘉能可，8月21-25日装运，每吨较新加坡现货报价升水4美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.