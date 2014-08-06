重温稿-中国央行：下半年在保持货币政策基本取向稳定同时，贯彻好定向调控要求

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8800元附近
路透上海4月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8800元附近，较上日贬值约127点。
路透北京8月6日 - 中国央行周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。
刊登在央行网站的新闻稿援引2014年中国人民银行分支行行长座谈会内容称，要坚持稳中求进、改革创新，不断完善宏观调控的思路和方式，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。
央行下半年工作重点还包括，深化金融体制改革，进一步健全利率调控框架及传导机制，完善人民币汇率形成机制，推进政策性金融机构改革，加快建立存款保险制度。
“要继续完善金融监管协调机制，加强对重点领域和行业金融风险的监测，及时化解和处置各类金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。”央行称。
中国央行此前发布的二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。 (完)
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(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透上海4月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8800元附近，较上日贬值约127点。
* 人民币微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部 * 客盘仍略偏购汇，市场价和中间价出现一定偏离 * 美元指数下跌，但自营空头回补打压汇价 * 人民币贬值预期有所扭转，汇价维持窄区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月24日 - 人民币兑美元即期周一微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘略偏购汇，且自营盘美元空头及时回补美元头寸，致市场价和中间价出现偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价维持窄区间波动。 他们并指出，马克龙赢得法国大选第一轮投票之后，欧元跳涨，美元指数进一步下挫，但人民币午后并未出现明显波动，反而收贬。由于人民币贬值预期日渐淡化，而市场缺乏波动，成交量有望逐渐放大。 “盘面上看到之前交易商空了美元头寸，今天及时回补。法国大选结果出来，美元指数跌了这么多，但是美元卖盘不是很强，自营只能回补，造成了自己是很大的买盘。”一中资行交易员表示，“市场结汇不多，整体买需比较强。” 全球汇市方面，欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。