东南亚股市：印尼股市连跌二日，面临外资抛盘

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透曼谷8月6日 - 印尼股市周三在东南亚市场中表现落后，因资金外流且大型股下跌；泰国股市则是从上日创下的逾一周高点回落，因CP All 股价在公布季度财报前下跌。
印尼Bank Rakyat Indonesia 及Astra International 等大型股遭遇抛压，导致当地指标股指 下跌1%，连续第二天下跌。
交易所数据显示，外资卖超1.2万亿(兆)印尼卢比(1.0217亿美元)，连续第二日卖超。
泰国股市 下跌0.4%，CP All下跌1.1%。这家泰国最大便利商店连锁业者收盘后公布季度净利下滑15%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 437.76 -3.90 -0.88 +12.72 388.37
新加坡 3320.23 -7.44 -0.22 +4.82 3167.43
马来西亚 1869.92 -6.77 -0.36 +0.16 1866.96
泰国 1522.41 -6.57 -0.43 +17.22 1298.71
印尼 5058.23 -50.86 -1.00 +18.34 4274.18
菲律宾 6948.97 -25.03 -0.36 +17.98 5889.83
越南 606.70 -1.03 -0.17 +20.23 504.63
(完)
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(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.