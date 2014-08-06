版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 19:06 BJT

东南亚股市：印尼股市连跌二日，面临外资抛盘

路透曼谷8月6日 - 印尼股市周三在东南亚市场中表现落后，因资金外流且大型股下跌；泰国股市则是从上日创下的逾一周高点回落，因CP All 股价在公布季度财报前下跌。

印尼Bank Rakyat Indonesia 及Astra International 等大型股遭遇抛压，导致当地指标股指 下跌1%，连续第二天下跌。

交易所数据显示，外资卖超1.2万亿(兆)印尼卢比(1.0217亿美元)，连续第二日卖超。

泰国股市 下跌0.4%，CP All下跌1.1%。这家泰国最大便利商店连锁业者收盘后公布季度净利下滑15%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 437.76 -3.90 -0.88 +12.72 388.37

新加坡 3320.23 -7.44 -0.22 +4.82 3167.43

马来西亚 1869.92 -6.77 -0.36 +0.16 1866.96

泰国 1522.41 -6.57 -0.43 +17.22 1298.71

印尼 5058.23 -50.86 -1.00 +18.34 4274.18

菲律宾 6948.97 -25.03 -0.36 +17.98 5889.83

越南 606.70 -1.03 -0.17 +20.23 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐