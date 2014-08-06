欧股业绩：渣打上半年税前获利锐减20%，交易活动低迷损及投行营收

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透伦敦8月6日 - 渣打银行 周三发布，今年上半年税前获利减少20%，成为33亿美元。
该行曾于6月警告称，由于交易活动低迷，损及投资银行营收，获利将下降约20%。
渣打指出，当期坏帐亏损增加2.64亿美元，至略高于10亿美元，多归咎于与中国大宗商品相关的资产减记1.75亿美元所致。
近期在韩国出现巨亏，投资银行业务减缓，加上监管规定更加严格，均导致渣打获利大幅翻转。
当期来自韩国的获利减少26%或2.29亿美元，而营业利润则缩减2.64亿美元。
渣打逾四分之三获利来自亚洲、非洲及中东，预计2014年获利将连续第二年下滑。
渣打股价在1006 GMT时持平为12.20英镑，上月底曾跌至两年低位11.73英镑。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.