欧股业绩：渣打上半年税前获利锐减20%，交易活动低迷损及投行营收

路透伦敦8月6日 - 渣打银行 周三发布，今年上半年税前获利减少20%，成为33亿美元。

该行曾于6月警告称，由于交易活动低迷，损及投资银行营收，获利将下降约20%。

渣打指出，当期坏帐亏损增加2.64亿美元，至略高于10亿美元，多归咎于与中国大宗商品相关的资产减记1.75亿美元所致。

近期在韩国出现巨亏，投资银行业务减缓，加上监管规定更加严格，均导致渣打获利大幅翻转。

当期来自韩国的获利减少26%或2.29亿美元，而营业利润则缩减2.64亿美元。

渣打逾四分之三获利来自亚洲、非洲及中东，预计2014年获利将连续第二年下滑。