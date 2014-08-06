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债券 | 2014年 8月 6日 星期三 19:13 BJT

欧洲汇市：捷克克朗兑欧元跌穿28克朗，为2009年3月以来首见

路透布拉格8月6日 - 捷克克朗兑欧元 周三重挫0.8%，跌穿28.0克朗，为2009年3月以来首见，因区域货币面临抛盘，且欧元兑美元疲软。

1038GMT，捷克克朗兑欧元报27.962克朗，稍早一度触及28.04克朗，这是该国央行去年11月进行干预以来出现的最大盘中跌幅。

一名布拉格交易员表示，从周一以来就有一大型外资银行持续抛售捷克克朗。(完)

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