欧洲汇市：捷克克朗兑欧元跌穿28克朗，为2009年3月以来首见

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透布拉格8月6日 - 捷克克朗兑欧元 周三重挫0.8%，跌穿28.0克朗，为2009年3月以来首见，因区域货币面临抛盘，且欧元兑美元疲软。
1038GMT，捷克克朗兑欧元报27.962克朗，稍早一度触及28.04克朗，这是该国央行去年11月进行干预以来出现的最大盘中跌幅。
一名布拉格交易员表示，从周一以来就有一大型外资银行持续抛售捷克克朗。(完)
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路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。