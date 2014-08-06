美股业绩：维亚康母公布第二季营收下滑7%，因电影发行数量减少

路透8月6日 - 媒体集团维亚康母(Viacom) 公布第二季营收下滑7%，因电影发行数量减少；该集团旗下知名事业包括MTV及Comedy Central电视频道，以及电影公司派拉蒙影业(Paramount Pictures)。

维亚康母的影视娱乐部门营收在6月30日止当季大减26%，该部门占公司总营收的四分之一。

该公司在第二季末推出“变形金刚”电影第四集，不过该公司称戏院营收大减43%，受到电影发行数量及发行时点的影响。

可归属于维亚康母的继续营运部门净利降至6.11亿美元，每股获利1.40美元，上年同期分别为6.47亿美元及1.32美元。