美股业绩：维亚康母公布第二季营收下滑7%，因电影发行数量减少

美股业绩：Netflix第一季订户数不及预期，但乐观展望激励股价走扬
路透4月17日 - 美国视频流服务公司Netflix Inc第一季结束时订阅用户数较华尔街预期的少，但对于到年中时新增订户数发布乐观预估，其大规模国际扩张显示出有利迹象。
路透8月6日 - 媒体集团维亚康母(Viacom) 公布第二季营收下滑7%，因电影发行数量减少；该集团旗下知名事业包括MTV及Comedy Central电视频道，以及电影公司派拉蒙影业(Paramount Pictures)。
维亚康母的影视娱乐部门营收在6月30日止当季大减26%，该部门占公司总营收的四分之一。
该公司在第二季末推出“变形金刚”电影第四集，不过该公司称戏院营收大减43%，受到电影发行数量及发行时点的影响。
可归属于维亚康母的继续营运部门净利降至6.11亿美元，每股获利1.40美元，上年同期分别为6.47亿美元及1.32美元。
营收则是从上年同期的36.9亿美元降至34.2亿。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透4月17日 - 美国视频流服务公司Netflix Inc第一季结束时订阅用户数较华尔街预期的少，但对于到年中时新增订户数发布乐观预估，其大规模国际扩张显示出有利迹象。
路透巴黎4月14日 - 法国总统大选选情周五看起来比以往任何时候都更加激烈，在距离第一轮投票仅剩九天之际，最新民调显示，四位领先的候选人的支持率差距仅有三个百分点。
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