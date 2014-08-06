国际油市：柴油价差持稳，南非浮现现货需求

路透新加坡8月6日 - 亚洲柴油裂解价差周三持稳；行业消息人士称，南非浮现现货需求，有助于在台湾提供更多供给之际，消化部份过剩的供应。

路透数据显示，9月柴油裂解价差每桶下滑0.04美元，至14.48美元。

交易商们指出，台塑石化供应9月现货船货，可能对基本面造成压力。

“越南及印尼出货导致情况不妙，而统售价格今年多半居高不下，进而冲击需求，”一新加坡交易商指出。“越南Dung Quat炼厂结束岁修，而泰国政治情势亦冲击亚洲的需求。”

但交易商表示，南非PetroSA对现货的需求，则抑制价格的跌势。

在新加坡现货市场方面，未有航煤交易，但有三笔柴油交易。

壳牌出售24万桶含硫10ppm柴油予维多公司，每桶较新加坡8月报价升水1.25美元。

壳牌出售16万桶含硫10ppm柴油予维多公司，每桶较新加坡8月报价升水1.35美元。

兴隆向Winson Oil买进15万桶含硫500ppm柴油，8月21-25日装运，每桶较新加坡8月20-26日平均报价贴水0.35美元。(完)

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