国际油市：柴油价差持稳，南非浮现现货需求

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透新加坡8月6日 - 亚洲柴油裂解价差周三持稳；行业消息人士称，南非浮现现货需求，有助于在台湾提供更多供给之际，消化部份过剩的供应。
路透数据显示，9月柴油裂解价差每桶下滑0.04美元，至14.48美元。
交易商们指出，台塑石化供应9月现货船货，可能对基本面造成压力。
“越南及印尼出货导致情况不妙，而统售价格今年多半居高不下，进而冲击需求，”一新加坡交易商指出。“越南Dung Quat炼厂结束岁修，而泰国政治情势亦冲击亚洲的需求。”
但交易商表示，南非PetroSA对现货的需求，则抑制价格的跌势。
在新加坡现货市场方面，未有航煤交易，但有三笔柴油交易。
壳牌出售24万桶含硫10ppm柴油予维多公司，每桶较新加坡8月报价升水1.25美元。
壳牌出售16万桶含硫10ppm柴油予维多公司，每桶较新加坡8月报价升水1.35美元。
兴隆向Winson Oil买进15万桶含硫500ppm柴油，8月21-25日装运，每桶较新加坡8月20-26日平均报价贴水0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.