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债券 | 2014年 8月 6日 星期三 20:09 BJT

美国数据：8月1日止当周房屋抵押贷款申请上升，因融资申请增加

路透纽约8月6日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因再融资申请增加。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，8月1日止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数上升1.6%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整的再融资申请指数上升3.8%。而购房贷款指数则下滑1.3%。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率为4.35%，较上周的4.33%上升两个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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