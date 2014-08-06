美国数据：8月1日止当周房屋抵押贷款申请上升，因融资申请增加

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透纽约8月6日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因再融资申请增加。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，8月1日止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数上升1.6%。该指数涵盖了再融资与购房需求。
经季节调整的再融资申请指数上升3.8%。而购房贷款指数则下滑1.3%。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率为4.35%，较上周的4.33%上升两个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。