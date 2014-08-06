国际油市：石脑油裂解价差维持在两个月低位，因库存偏高

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透新加坡8月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周三刷新两个月低位每吨124.23美元，因供应量持续处于高位，且预期裂解厂岁修将导致需求下滑。
基本面疲弱使得韩国Lotte Chemical以求购方式按定期合约购买石脑油船货，求购截止日为8月8日，但到8月13日都还有效。
Lotte Chemical求购2014年10月至2015年9月交货的12个月期石脑油船货，或者是2014年10月至2015年3月交货的六个月期船货。
YNCC亦在同一周洽购同样自10月开始的12个月期船货。
一新加坡消息人士表示，“韩国买家可能趁机敲定定期船货。”
亚洲汽油裂解价差上日跌至八个月低位每桶3.27美元，今日反弹至4.13美元，但仍比一个月前少了66%，因需求高峰季已结束。
在新加坡现货市场，石脑油未有交易，但汽油有两笔交易。
维多公司向BP买进92辛烷值汽油船货，在8月25-29日装运，每桶价格为108.90美元；且向SK Energy买进95辛烷值汽油船货，在8月30日-9月3日装运，每桶价格为111.60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.