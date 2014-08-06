国际油市：石脑油裂解价差维持在两个月低位，因库存偏高

路透新加坡8月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周三刷新两个月低位每吨124.23美元，因供应量持续处于高位，且预期裂解厂岁修将导致需求下滑。

基本面疲弱使得韩国Lotte Chemical以求购方式按定期合约购买石脑油船货，求购截止日为8月8日，但到8月13日都还有效。

Lotte Chemical求购2014年10月至2015年9月交货的12个月期石脑油船货，或者是2014年10月至2015年3月交货的六个月期船货。

YNCC亦在同一周洽购同样自10月开始的12个月期船货。

一新加坡消息人士表示，“韩国买家可能趁机敲定定期船货。”

亚洲汽油裂解价差上日跌至八个月低位每桶3.27美元，今日反弹至4.13美元，但仍比一个月前少了66%，因需求高峰季已结束。

在新加坡现货市场，石脑油未有交易，但汽油有两笔交易。

维多公司向BP买进92辛烷值汽油船货，在8月25-29日装运，每桶价格为108.90美元；且向SK Energy买进95辛烷值汽油船货，在8月30日-9月3日装运，每桶价格为111.60美元。(完)

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