美国个股：美国银行调高股息，为七年来首见

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透8月6日 - 美国银行 表示，季度股息将从每股1美分调高至5美分，这是七年来首度调高股息派发。
美国银行周三发布声明指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)批准美国银行最新的资本计画，当中包含调高普通股股息，但没有股票回购。
美国银行4月撤回先前规画的加派股息计划，因发现该计划中有一些错误，导致关键的资本水准减少40亿美元。
调高股息一直是美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)的首要任务。2008年金融危机爆发之前，美国银行季度股息曾多达每股0.64美元。
美国银行周三盘初股价一度上涨2%至15.30美元。截至周二收盘为止，美国银行股价今年以来下跌约2.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。