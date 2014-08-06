美国个股：美国银行调高股息，为七年来首见

路透8月6日 - 美国银行 表示，季度股息将从每股1美分调高至5美分，这是七年来首度调高股息派发。

美国银行周三发布声明指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)批准美国银行最新的资本计画，当中包含调高普通股股息，但没有股票回购。

美国银行4月撤回先前规画的加派股息计划，因发现该计划中有一些错误，导致关键的资本水准减少40亿美元。

调高股息一直是美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)的首要任务。2008年金融危机爆发之前，美国银行季度股息曾多达每股0.64美元。