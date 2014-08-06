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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 23:24 BJT

东欧情势：俄罗斯采取报复行动，禁止进口对俄制裁国家的农产品

路透伦敦8月6日 - 克里姆林宫新闻办公室周三表示，为报复针对俄罗斯的制裁行动，俄总统普京签署法令，禁止或限制进口对俄罗斯制裁国家的农产品。

克里姆林宫称，普京责令政府各部门列出禁止进口的商品名单，进口禁令将持续一年。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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