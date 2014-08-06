英国金融市场：英镑下滑，因数据令英国今年升息的预期减弱

路透伦敦8月6日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，因工业和制造业生产数据弱于预期，令人怀疑未来几个月经济增长的力道是否足以促使央行在今年内升息。

在伦敦汇市尾盘，英镑兑美元下跌约0.33%，报1.6836美元。周一英镑曾触及七周低位1.6812美元。

英镑兑欧元下滑0.2%，报0.7934英镑。

在截至7月初的过去12个月内，英镑贸易加权指数 上涨超过10%，英镑兑美元最多升15%。不过，对英国将很快升息的预期降温，以及美元普遍走强，令英镑兑美元的涨势暂停。

“我们继续看好英镑兑欧元，但我们开始将焦点较多的放在下行风险，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd说。

在生产数据公布后，英镑触及1.6825美元低位，距离本周稍早触及的一个月低位不远，之后英镑小幅反弹。

数据出炉后，英债期货 将升幅扩大约5个跳动点，最后升34个跳动点，报111.39。

尽管市场仍广泛预期英国央行将是首个升息的主要央行，因英国经济持续复苏，但更多证据显示英国经济上行正在触预。

英国工业生产数据提供了最新的证据，证明英国经济复苏主要由其服务业推动，再次令对英国经济将较均衡复苏的投资者失望。英国国家统计局周三公布，6月工业生产较前月增长0.3%，预估为增长0.6%，5月为下降0.6%。 (完)

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