金属期市：期铜触及五周低位，因美元强劲和中国数据疲弱

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
* 美元指数触及11个月高位
* 期镍触及六周低位
* 中国小型进口商因贷款减少而要求推迟付运
路透伦敦8月6日 - 期铜周三跌至五周低位，受累于美元强劲，以及数据显示，最大金属消费国中国的成长正逐步放缓。
LME三个月期铜 收跌1.2%，报每吨6,970美元，盘中触及6月30日以来最低6,951.75美元。
三个月期镍 收涨1.7%，报每吨18,725美元，在稍早跌至6月25日以来最低18,256美元后反弹。
德国商业银行商品分析部主管Eugen Weinberg，今日的抛压不仅局限于铜和镍两种商品。
“今日所有金属均面临强大压力，主要受两个因素影响：亚洲市场回落，尤其是中国市场，以及美元强劲。”
美元指数持于11个月高位附近，因美国数据向好，以及6月德国工业订单大幅减少拖累欧元跌至11月以来最低。
数据显示，中国服务业成长放缓使铜受创尤其沉重。
周二汇丰数据显示，7月中国服务业增速为近九年来最慢，暗示整体经济复苏仍然脆弱，可能需要政府的进一步支持。
贸易方面的消息人士称，中国精炼铜小型进口商可能推迟付运，因在金属融资骗贷调查展开后，国内的银行减少放贷。
三个月期铝 收高0.6%，报每吨2,025美元。三个月期锌 回落1%，收报每吨2,357.50美元。三个月期铅 收涨0.2%，报每吨2,243美元。三个月期锡 收跌1%，报每吨22,280美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.