金属期市：期铜触及五周低位，因美元强劲和中国数据疲弱

* 美元指数触及11个月高位

* 期镍触及六周低位

* 中国小型进口商因贷款减少而要求推迟付运

路透伦敦8月6日 - 期铜周三跌至五周低位，受累于美元强劲，以及数据显示，最大金属消费国中国的成长正逐步放缓。

LME三个月期铜 收跌1.2%，报每吨6,970美元，盘中触及6月30日以来最低6,951.75美元。

三个月期镍 收涨1.7%，报每吨18,725美元，在稍早跌至6月25日以来最低18,256美元后反弹。

德国商业银行商品分析部主管Eugen Weinberg，今日的抛压不仅局限于铜和镍两种商品。

“今日所有金属均面临强大压力，主要受两个因素影响：亚洲市场回落，尤其是中国市场，以及美元强劲。”

美元指数持于11个月高位附近，因美国数据向好，以及6月德国工业订单大幅减少拖累欧元跌至11月以来最低。

数据显示，中国服务业成长放缓使铜受创尤其沉重。

周二汇丰数据显示，7月中国服务业增速为近九年来最慢，暗示整体经济复苏仍然脆弱，可能需要政府的进一步支持。

贸易方面的消息人士称，中国精炼铜小型进口商可能推迟付运，因在金属融资骗贷调查展开后，国内的银行减少放贷。

三个月期铝 收高0.6%，报每吨2,025美元。三个月期锌 回落1%，收报每吨2,357.50美元。三个月期铅 收涨0.2%，报每吨2,243美元。三个月期锡 收跌1%，报每吨22,280美元。(完)

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