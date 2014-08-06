欧洲股市：下跌，因忧虑乌克兰和德国数据疲弱

* FTSEurofirst 300指数下跌0.8%

* 北约称俄罗斯可能准备入侵乌克兰

* 德国工业订单下跌

* 意大利再次滑入衰退，该国FTSE MIB指数大幅收低

* 瑞士再保险公布的业绩后股价大跌

路透伦敦8月6日 - 欧洲股市周三重拾跌势，因乌克兰紧张局势升级和担心欧洲经济复苏力道。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.8%，报1,323.65点，此为4月16日来最低收位，因担心俄罗斯军队在和乌克兰接壤边境附近集结，且证据显示乌俄危机拖累了欧洲最大经济体德国。

德国经济部周三公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。

“德国工业订单真是糟透了。它燃点了对欧洲经济正在放缓的说法，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说。

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

德国DAX指数 收低0.65%，报9,130.04点。该指数较7月初已下跌约9%。在该指数成份股企业中，很多都和俄罗斯能源息息相关。

周三，波动率指数攀升3.8%。

葡萄牙PSI 20指数 在区内表现最差，急跌4.1%，受银行股下跌拖累，因Millennium bcp 暴跌15.1%。

反映欧洲经济复苏疲弱的另一数据是，意大利第二季经济意外滑入衰退，第二季GDP较第一季下跌0.2%。

意大利FTSE MIB指数 大幅收低2.7%。

瑞士再保险 公布的获利逊于预期后，股价大跌3%。

汤森路透StarMine数据显示，三分之二STOXX Europe 600指数 成份企业已公布业绩，其中44%的业绩不及预期，而标普500指数成份股中仅26%的业绩逊于预期。