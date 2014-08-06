欧洲股市：下跌，因忧虑乌克兰和德国数据疲弱

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.8%
* 北约称俄罗斯可能准备入侵乌克兰
* 德国工业订单下跌
* 意大利再次滑入衰退，该国FTSE MIB指数大幅收低
* 瑞士再保险公布的业绩后股价大跌
路透伦敦8月6日 - 欧洲股市周三重拾跌势，因乌克兰紧张局势升级和担心欧洲经济复苏力道。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.8%，报1,323.65点，此为4月16日来最低收位，因担心俄罗斯军队在和乌克兰接壤边境附近集结，且证据显示乌俄危机拖累了欧洲最大经济体德国。
德国经济部周三公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。
“德国工业订单真是糟透了。它燃点了对欧洲经济正在放缓的说法，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说。
北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。
德国DAX指数 收低0.65%，报9,130.04点。该指数较7月初已下跌约9%。在该指数成份股企业中，很多都和俄罗斯能源息息相关。
周三，波动率指数攀升3.8%。
葡萄牙PSI 20指数 在区内表现最差，急跌4.1%，受银行股下跌拖累，因Millennium bcp 暴跌15.1%。
反映欧洲经济复苏疲弱的另一数据是，意大利第二季经济意外滑入衰退，第二季GDP较第一季下跌0.2%。
意大利FTSE MIB指数 大幅收低2.7%。
瑞士再保险 公布的获利逊于预期后，股价大跌3%。
汤森路透StarMine数据显示，三分之二STOXX Europe 600指数 成份企业已公布业绩，其中44%的业绩不及预期，而标普500指数成份股中仅26%的业绩逊于预期。
法股CAC指数 收跌0.61%，收报4,207.14点，英国富时100指数 收跌0.69%，收报6,636.16点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。