纽约期市：原糖期货触及五个半月低位后攀升，可可期货上涨

路透纽约/伦敦8月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三从五个半月低位攀升，因有迹象显示实货需求重现，而可可期货迫近三年高位，因需求强劲。

ICE阿拉比卡咖啡期货由跌转升，交投震荡，伦敦罗布斯塔咖啡期货连跌第三日。

ICE-10月原糖期货 上涨0.19美分，或1.2%，收报每磅16.32美分，之前跌至16.06美分，为近月合约自2月19日来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收高5.10美元，或1.2%，收报每吨436.80美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高1.45美分，或0.8%，报每磅1.9085美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 下跌11美元，或0.6%，收报每吨1,996美元。

ICE-9月可可期货 收升24美元，或0.8%，报每吨3,219美元，成交放量，接近周一触及的三年高位3,239美元。伦敦12月可可期货 也上涨15英镑，或0.8%，收报每吨2,002英镑，略低于周一触及的三年高位2,011英镑。(完)

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