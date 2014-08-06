芝加哥期市：大豆期货收高，因小麦和玉米走强

路透8月6日 - 美国大豆期货周三收升，交易商说，因技术性买入，以及小麦和玉米上涨为大豆提供支撑。

大豆市场上涨，但在早盘时下跌，因多数地区天气良好，包括本周中西部降水，有利作物生长，当地大豆正处于结荚期。

交易商表示，大豆在接近收盘时升至日内高位，受豆粕尾盘上涨带领。豆油跟随上行。

分析师预期，8月12日美国农业部月度供需报告将小幅上调美国大豆产量预估。不过，分析师平均预期2014/15年美国大豆结转库存将为4.14亿蒲式耳，和7月时农业部预期的4.15亿蒲式耳基本一致。

CBOT称，没有8月大豆和豆粕合约交割。豆油合约交割总计307口。

8月大豆期货合约 收高14-1/4美分，报每蒲式耳12.37美元。

8月豆粕合约 收高5.8美元，报每短吨388美元。8月豆油合约 涨0.32美分，报35.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为155,881口，豆粕为50,796口，豆油为70,669口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)