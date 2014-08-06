美国金融：洛克哈特称明年下半年前仍不可能升息

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透华盛顿8月6日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，尽管近期经济成长强劲，但他仍认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)不应在明年下半年之前升息。
他在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)发表讲话称，第二季国内生产总值(GDP)强劲增长部分是因经济在年初表现低迷后反弹，增长势头可能无法持续。
洛克哈特称，需要看到更多证据，才能确信经济已准备好在不会给复苏构成威胁的情况下吸收更高利率。
他指出，“现在就断言经济将在第三季保持这样快的增长速度有些为时过早。明年年中某个时点之后可能是升息的合适时机，我仍在寻找更多证明(经济持续复苏)的数据。”
洛克哈特称，将出现持续高通胀的风险较低，民众确信通胀受控。
他还表示，尚不确信长期自然利率低于过去数年的水平。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。