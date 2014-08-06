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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 05:32 BJT

美股盘后：赛门铁克公布业绩后股价上扬1.1%

路透8月6日 - 电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 周三在美股盘后交易中上扬1.1%，此前该公司公布了季度业绩。(完)
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