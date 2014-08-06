美国股市：基本收平，因俄罗斯忧虑抵销必需消费品股的涨势

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
* 道指和Nasdaq指数小幅收升，标普500指数持平
* 必需消费品股升0.85%，是标普500指数中升幅最大的板块
* 电信股表现最差，之前Sprint放弃收购T-Mobile
路透纽约8月6日 - 美国股市三大股指周三收盘几无变动，因俄罗斯和乌克兰间的紧张局势，以及Sprint放弃收购T-Mobile，抵销必需消费品股的涨势。
市场最初的抛售令标普500指数跌至100日移动均线，但在最后一个小时的交易中，标普500指数返回到接近平盘水平。各板块涨跌互见，标普500指数的10大类股中，有四种收升。
标普500电信服务业指数 下滑1.3%，是标普500指数中表现最差的板块，美国电话电报公司 和Verizon 下挫，因Sprint 已放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile ，因为这笔交易获得监管当局批准的难度太大。
投资者一直预期美股会出现修正，但今年迄今的抛售都是昙花一现。
“有很多力量在推动市场，无论是企业季报、就业数据或是地缘政治忧虑，但我认为，如果人们真的担心俄罗斯入侵乌克兰和中东局势，股市跌幅将超过2-3%，”Bel Air Investment Advisors投资组合经理Gary Flam说。
北大西洋公约组织(NATO)发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队入侵乌克兰。 针对西方对俄制裁，俄罗斯总统普京宣布了迄今最大规模的经济回应。这一消息进一步打击市场人气。
道琼工业指数 收高13.87点，或0.08%，至16,443.34点。标准普尔500指数 收高0.03点，至1,920.24点；Nasdaq指数 上涨2.22点，或0.05%，至4,355.05点。
美国最大的连锁药店Walgreen Co 暴跌14.3%，报59.21美元，之前公司表示，不会利用收购其未持有的欧洲最大连销药房Alliance Boots剩余股份的机会将该公司总部转移至海外。将公司总部移至海外将使该公司不受美国税法的管辖。
上涨股方面，Molson Coors Brewing Company 公布优于预期的业绩，股价劲升5.8%，报71.08美元，扶助领涨必需消费品股。
二十一世纪福克斯 也上涨，攀升3.3%，报32.33美元，上日二十一世纪福克斯 宣布撤回对时代华纳的800亿美元收购提议。时代华纳 股价暴跌12.9%，报74.24美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约64亿股，低于过去五日成交均值68亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股之比为1.48:1，Nasdaq市场则为1.51:1。(完)
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.