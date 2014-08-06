美国与加拿大经济指标预测--8月7日-8月14日****

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月4日当周
8月7日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 7月 -- +5.9%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -2.0% +13.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月2日当周 30.5 30.2
四周均值(万人) -- -- 29.725
续请失业金人数(万人) 7月26日当周 251.2 253.9
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 53.0 46.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加185.5 增加196
8月8日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.5% -3.2%
美国单位劳工成本 +1.4% +5.7%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.5% +0.7%
8月11日当周
8月11日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.82
8月12日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 95.00
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字825 盈余710
8月13日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%
1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.5%
8月14日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 -- +0.1%
1230 美国进口价格(较前月) 7月 -0.1% +0.1%
出口价格(较前月) -0.1% -0.4%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月9日当周 -- --
四周均值(万人) -- -- --
续请失业金人数(万人) 8月2日当周 -- --
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.