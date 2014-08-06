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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.39 +0.27 +0.57 1156238

搜狐 56.39 +0.43 +0.77 223364

网易 82.58 -0.17 -0.21 325472

百度 215.14 -0.43 -0.20 1991661

台湾

台湾积体电路 20.04 +0.24 +1.21 2014430

联电 2.14 +0.06 +2.88 304288

日月光 6.08 +0.05 +0.83 187819

硅品精密 6.79 +0.09 +1.34 650125

和信超媒体 1.01 +0.00 +0.00 161039

友达 4.32 -0.14 -3.14 46063

中华电信 30.30 -0.04 -0.13 16054

台湾国际航电 55.00 +0.48 +0.88 839664

香港

中国移动 54.29 -0.55 -1.00 227578

中国联通 16.66 -0.81 -4.64 96357

中国电信 53.03 -1.38 -2.54 16118

中芯国际 4.57 +0.00 +0.00 18226

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 40

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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