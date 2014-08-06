《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月6日

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.39 +0.27 +0.57 1156238
搜狐 56.39 +0.43 +0.77 223364
网易 82.58 -0.17 -0.21 325472
百度 215.14 -0.43 -0.20 1991661
台湾
台湾积体电路 20.04 +0.24 +1.21 2014430
联电 2.14 +0.06 +2.88 304288
日月光 6.08 +0.05 +0.83 187819
硅品精密 6.79 +0.09 +1.34 650125
和信超媒体 1.01 +0.00 +0.00 161039
友达 4.32 -0.14 -3.14 46063
中华电信 30.30 -0.04 -0.13 16054
台湾国际航电 55.00 +0.48 +0.88 839664
香港
中国移动 54.29 -0.55 -1.00 227578
中国联通 16.66 -0.81 -4.64 96357
中国电信 53.03 -1.38 -2.54 16118
中芯国际 4.57 +0.00 +0.00 18226
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 40
(完)
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路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.