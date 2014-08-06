《美国重要政经日程》--8月7日

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1230 - 农业部公布每周出口销售报告
1400 - 房贷美公布每周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1430 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量
1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布6月消费者信贷
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布每周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布每周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.