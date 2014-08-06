美国个股：美银接近达成协议，支付逾165亿美元了结抵押债券调查--消息

日本企业：第一生命保险对欧元区债券保持谨慎，因存在政治风险
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
消息人士称，双方周三继续磋商，美银总法律顾问Gary Lynch与司法部第三号人物Tony West举行了会议。本周料不会宣布最终协议。
该人士表示，美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)和美国司法部长霍尔德(Eric Holder)上周四通电话后，在原则上达成协议。
美银上调了稍早提出的140亿美元和解方案，以了结司法部的三项调查以及美国联邦存款保险公司(FDIC)和多个州提起的诉讼。
花旗 上个月同意支付70亿美元，了结类似指控。
美银股价在纽约证交所报收于15.20美元，盘后小升至15.27美元。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 杜明霞)
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。
路透东京4月25日 - 指标日本公债周二小幅上扬，投资者认为上日下跌后出现买入机会。 为了提高市场流动性，日本财务省标售非指标期债券，吸引到稳固需求，这也支撑日债走势。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.015%，10年期日债期货 升0.07点至151.05。 “我认为很多银行在日债方面投资不足，”柏瑞投资的固定收益投资主管Tadashi Mats ukawa称，“2、3月时他们大量抛售日债和外债，现如今他们想逢低买进。” 东京市场自5月3日开始黄金周休市三天。Matsukawa称，投资者往往会在黄金周之前买 入日债。 市场摆脱了央行副总裁岩田规久男讲话的影响。岩田规久男称，央行正进行未来如何结 束大规模货币刺激计划的模拟研究。 日本央行周三将举行为期两天的政策会议，外界预计该央行将维持政策不变。消息人士 告诉路透，鉴于海外需求增长，提振了出口和制造业产出，央行或将给出比上月更加乐观