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债券 | 2014年 8月 7日 星期四 06:27 BJT

美国个股：美银接近达成协议，支付逾165亿美元了结抵押债券调查--消息

消息人士称，双方周三继续磋商，美银总法律顾问Gary Lynch与司法部第三号人物Tony West举行了会议。本周料不会宣布最终协议。

该人士表示，美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)和美国司法部长霍尔德(Eric Holder)上周四通电话后，在原则上达成协议。

美银上调了稍早提出的140亿美元和解方案，以了结司法部的三项调查以及美国联邦存款保险公司(FDIC)和多个州提起的诉讼。

花旗 上个月同意支付70亿美元，了结类似指控。

美银股价在纽约证交所报收于15.20美元，盘后小升至15.27美元。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 杜明霞)
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