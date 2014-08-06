美国个股：美银接近达成协议，支付逾165亿美元了结抵押债券调查--消息

日本债市：指标公债价格小涨，财务省标债构成支撑

路透东京4月25日 - 指标日本公债周二小幅上扬，投资者认为上日下跌后出现买入机会。 为了提高市场流动性，日本财务省标售非指标期债券，吸引到稳固需求，这也支撑日债走势。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.015%，10年期日债期货 升0.07点至151.05。 “我认为很多银行在日债方面投资不足，”柏瑞投资的固定收益投资主管Tadashi Mats ukawa称，“2、3月时他们大量抛售日债和外债，现如今他们想逢低买进。” 东京市场自5月3日开始黄金周休市三天。Matsukawa称，投资者往往会在黄金周之前买 入日债。 市场摆脱了央行副总裁岩田规久男讲话的影响。岩田规久男称，央行正进行未来如何结 束大规模货币刺激计划的模拟研究。 日本央行周三将举行为期两天的政策会议，外界预计该央行将维持政策不变。消息人士 告诉路透，鉴于海外需求增长，提振了出口和制造业产出，央行或将给出比上月更加乐观