澳新经济指标预测--8月7日-8月14日****

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟

路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。