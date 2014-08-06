版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 7日 星期四 07:38 BJT

《综述》普京颁布进口禁令对欧美展开全面报复，北约担心俄入侵乌克兰

据美国农业部的数据，去年俄罗斯是仅次于墨西哥的美国鸡肉第二大买家，占美国鸡肉出口的8%。

**围攻反叛分子**

乌克兰政府军已经把反叛分子逐出许多据点，把他们基本上围困在顿涅茨克和卢甘斯克的几个城市之中。

顿涅茨克的居民称，乌克兰战机隔夜发动了空袭。

路透记者夜间听到飞机在头上呼啸而过，以及巨大的爆炸声。早晨可以看到地面出现弹坑。

乌克兰军方发言人Lysenko否认发动了空袭。(完)

(编译/审校 孙茉莉/张涛/杜明霞/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐