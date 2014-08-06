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货币新闻 | 2014年 8月 7日 星期四 07:39 BJT

企业并购：福克斯放弃收购后，时代华纳需证明自己有能力单打独斗

* 时代华纳执行长Bewkes称公司已具规模

* 时代华纳季度获利高于预期，确定股票回购计划

* 营收增长3%至67.9亿美元

* 时代华纳股价大幅收低13%

路透8月6日 - 未来一段时间里，时代华纳 不必担心21世纪福克斯 会再提出任何收购要约。

“你们已经知道的，昨天我们放弃了收购。这是我们的果断决定，”福克斯董事长暨执行长默多克(梅铎)周三罕见地出现在公司电话会议中并表示。

默多克承认收购失利，他并进一步解释了公司周二撤回收购要约的缘由。
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