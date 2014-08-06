企业并购：福克斯放弃收购后，时代华纳需证明自己有能力单打独斗

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
* 时代华纳执行长Bewkes称公司已具规模
* 时代华纳季度获利高于预期，确定股票回购计划
* 营收增长3%至67.9亿美元
* 时代华纳股价大幅收低13%
路透8月6日 - 未来一段时间里，时代华纳 不必担心21世纪福克斯 会再提出任何收购要约。
“你们已经知道的，昨天我们放弃了收购。这是我们的果断决定，”福克斯董事长暨执行长默多克(梅铎)周三罕见地出现在公司电话会议中并表示。
默多克承认收购失利，他并进一步解释了公司周二撤回收购要约的缘由。
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。