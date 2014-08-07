企业并购：福克斯放弃收购后，时代华纳需证明自己有能力单打独斗

时代华纳坚拒与福克斯商谈合并后，需要证明自己有能力单打独斗。福克斯之前提出以约800亿美元收购时代华纳，拟打造全球最大的媒体公司之一。

时代华纳周三公布季度获利高于预期，并将股票回购规模再提高了50亿美元。

“当面对敌意收购时，时代华纳做了自己该做的事情。他们的业绩也超越了预期。”MoffettNathanson Research的分析师Michael Nathanson在给投资者的报告中写道。

强劲业绩和利好股东的措施却未能阻止时代华纳股价下滑。其股价周三大幅收低13%，报74.24美元，远低于福克斯提出的每股85美元的收购价。

时代华纳称，将在秋天举行一场投资者活动，公布更多有关公司长期战略的细节。

**“权力的游戏”**

时代华纳旗下部门Home Box Office(HBO)第二季营收跳增17%至14.2亿美元，受助于“权力的游戏(Game of Thrones)”等HBO剧集广受观众欢迎。

时代华纳的Turner Networks部门季度营收亦实现增长，因订户和广告销售额增加。

截至6月30日当季，时代华纳来自持续经营业务、归属普通股股东的净利增至8.43亿美元，合每股盈余0.94美元，上年同期为6.98亿美元和0.73美元。

该公司经调整后的每股盈余为0.98美元。

季度营收升至67.9亿美元，上年同期为66.1亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为营收68.7亿美元，每股盈余0.84美元。

时代华纳预期2014年全年经调整的获利增长11-13%左右。2013年经调整的每股盈余为3.51美元。(完)